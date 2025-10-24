Российский велогонщик Кирильцев госпитализирован после падения во время гонки чемпионата мира

Главный тренер сборной России Андрей Кубеев рассказал «СЭ», что гонщика Никиту Кирильцева госпитализировали после жесткого падения на чемпионате мира по велотреку в Чили.

«На финише пошел обгонять и зацепился за колесо соперника. Упал, сильно головой ударился. Была потеря сознания. Никита отправлен в больницу», — сказал Кубеев.

В полуфинале кейрина 20-летний россиянин пошел на обгон, потерял равновесие и ударился головой о полотно.

Чемпионат мира по трековым велогонкам проходит в чилийском городе Сантьяго с 22 по 26 октября. В качестве нейтральных спортсменом на турнире выступят российские велогонщики Алина Лысенко, Яна Бурлакова, Екатерина Евланова, Никита Кирильцев и Валерия Валгонен.