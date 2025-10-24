Россиянка Лысенко пробилась в полуфинал чемпионата мира в индивидуальном спринте

Российская велогонщица Алина Лысенко победила немку Лею Фридрих в 1/4 финала индивидуального спринта на чемпионате мира по велотреку в Чили. Она выиграла оба заезда.

Другая россиянка Яна Бурлакова проиграла британке Эмме Финукейн по итогам трех заездов. Она выбыла из борьбы за медали.

Полуфинальные и финальные заезды состоятся в пятницу, 24 октября.

Чемпионат мира по трековым велогонкам проходит в чилийском городе Сантьяго с 22 по 26 октября. В качестве нейтральных спортсменом на турнире выступят российские велогонщики Алина Лысенко, Яна Бурлакова, Екатерина Евланова, Никита Кирильцев и Валерия Валгонен.