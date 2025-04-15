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15 апреля, 10:19

Чемпионка мира по велотреку Бурлакова выступит на турнире в Гонконге

Камила Абдурахманова
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Сергей Ковпанец, старший тренер сборной России, объявил, что Яна Бурлакова, действующая чемпионка мира и Европы по велогонкам на треке, примет участие в международных соревнованиях в Гонконге. Они пройдут с 19 по 21 апреля.

«В Гонконге выступят три наших спортсмена: это Яна Бурлакова, Никита Калачник и Никита Кирильцев. Каждый спортсмен будет решать там свои задачи. Бурлаковой нужно набрать квалификационные очки, чтобы гарантировать себе участие в чемпионате мира», — цитирует Ковпанца ТАСС.

По словам Ковпанца, Калачник и Кирильцев готовятся к первенству Европы и старт в Гонконге станет важным этапом подготовки. Остальные молодые спортсмены сейчас находятся на подготовке в России.

24-летняя Бурлакова выиграла золото чемпионата Европы в личном спринте. Ранее, осенью 2024 года, на чемпионате мира в Дании она заняла первое место в гите на 500 м.

Источник: ТАСС
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