Генпрокуратура потребовала передать государству велотрек московской Олимпиады

Генеральная прокуратура России потребовала передать государству велотрек в московском районе Крылатское, построенный к Олимпийским играм 1980 года.

«Генеральная прокуратура Российской Федерации в интересах Российской Федерации обратилась в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к АО «СЦП «Крылатское» об истребовании из чужого незаконного владения нежилого здания. Указанное исковое заявление принято к производству суда», — написано в документе, опубликованном в базе Арбитражного суда Москвы.

В документах указано, что генеральная прокуратура потребовала наложить арест на имущество и запретить руководителям СЦП «Крылатское» пользоваться им. Также ведомство попросило разрешить Росреестру осуществлять кадастровый учет и госрегистрацию прав в отношении объекта, говорится в материале дела. Арбитражный суд Москвы отклонил первые два требования и согласился с последним. Следующее заседание назначено на 24 июля.

Велотрек «Крылатское» построен в 1979 году к Олимпийским играм-1980. Он расположен на Крылатской улице, между Крылатскими холмами и Гребным каналом. К моменту проведения Олимпийских игр 1980 года трек был одним из самых быстрых в мире, во время олимпийских соревнований на нем было установлено 13 мировых рекордов