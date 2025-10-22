Видео
22 октября, 09:00

Глава российского велоспорта описал подготовку к чемпионату мира словами «у нас не колхоз»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель

Президент Федерации велосипедного спорта России Юрий Кучерявый в разговоре с «СЭ» рассказал о шансах россиян на медали чемпионата мира по велотреку. Турнир пройдет в Чили 22-26 октября.

— В связи с происходящими событиями нам трудновато добираться почти в любую точку. Я в Руанду на чемпионат мира по шоссе день добирался. Дело не в деньгах, а в логистике. Здорово, что у нас до чемпионата добралось сразу пять человек. Такое сито отбора нужно было пройти! Кирильцев запрыгнул в последний вагон, стоял вторым запасным. Молодой спортсмен, связываем с ним большие надежды. Бурлакова, Лысенко очень сильны. Дебютирует Евланова, тоже молодая спортсменка, у нее юниорский мировой рекорд. Валгонен выступит в нескольких видах.

Для нас это большая практика, спортсменов нужно обкатывать на крупных стартах. Им себя нужно показать, сравнить с другими спортсменами, и всем нам понять, куда дальше двигаться. В том числе по материально-техническому обеспечению, медицине, технологиям. Поехала элита отечественного велоспорта. С ребятами поехали врачи, массажисты, тренеры. То есть у нас не колхоз, а полноценная делегация. Любая мелочь важна. В спринтерских дисциплинах, например, все решается за секунды.

— Вы ждете место в тройке, золота?

— Я хочу надеяться на это. Любая медаль в нынешней ситуации без полноценной практики международных стартов будет огромной победой.

Интервью главы ФВСР Юрия Кучерявого&nbsp;&mdash; о&nbsp;предстоящем чемпионате мира в&nbsp;Чили.«Надеемся на медали». Стартует чемпионат мира, на котором Россия будет бороться за победы

1

  • spartsmen

    Идиоты, использующие заезженный штамп. Если не колхоз, то единоличное хозяйство или батрачество на помещика.

    22.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Велоспорт
    Сборная России по велоспорту
    Юрий Кучерявый
