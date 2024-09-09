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Сегодня, 21:15

Главный тренер сборной России по велогонкам на треке считает, что команду могут не допустить до ЧМ

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Главный тренер сборной России по велогонкам на треке Сергей Ковпанец считает, что российским спортсменам могут не разрешить выступить на чемпионате мира по политическим причинам.

«На этом чемпионате мира у нас есть теоретическая возможность выступить только в индивидуальных видах программы: мужском и женском гите, а также индивидуальных гонках преследования. На данный момент мы готовы рассмотреть вариант подачи заявки только одной спортсменки, я говорю про Яну Бурлакову, которая может выступить в женском гите на 500 метров. Что касается остальных претендентов, то надо будет посмотреть, кто будет готов к этому старту.

Допускаю ли я, что правительство Дании может воспрепятствовать приезду россиян на соревнования? Подобные проблемы возникали, когда проводились европейские первенства, а чемпионат мира проводит Международный союз велосипедистов. Хотя не исключено, что нас не допустят. Все будет понятно в ближайшие недели», — цитирует Ковпанца ТАСС.

Чемпионат мира по велотреку пройдет в Баллерупе (Дания) с 16 по 20 октября.

В январе россияне были вынуждену пропустить взрослый чемпионат Европы по велотреку в Апелдорне из-за запрета правительства Нидерландов участвовать им в соревнованиях, проходивших на территории этой страны. Власти Германии, в свою очередь, летом 2024 года выступили против участия россиян в первенстве Европы по велотреку среди юниоров и спортсменов до 23 лет, который проходил в Коттбусе.

В мае 2023 года Международный союз велосипедистов разрешил участие российских и белорусских спортсменов в мероприятиях международного календаря, включая Кубок мира, Кубок наций и чемпионаты мира в качестве нейтральных индивидуальных спортсменов.

Источник: ТАСС
Велоспорт

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