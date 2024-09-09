Главный тренер сборной России по велогонкам на треке считает, что команду могут не допустить до ЧМ

Главный тренер сборной России по велогонкам на треке Сергей Ковпанец считает, что российским спортсменам могут не разрешить выступить на чемпионате мира по политическим причинам.

«На этом чемпионате мира у нас есть теоретическая возможность выступить только в индивидуальных видах программы: мужском и женском гите, а также индивидуальных гонках преследования. На данный момент мы готовы рассмотреть вариант подачи заявки только одной спортсменки, я говорю про Яну Бурлакову, которая может выступить в женском гите на 500 метров. Что касается остальных претендентов, то надо будет посмотреть, кто будет готов к этому старту.

Допускаю ли я, что правительство Дании может воспрепятствовать приезду россиян на соревнования? Подобные проблемы возникали, когда проводились европейские первенства, а чемпионат мира проводит Международный союз велосипедистов. Хотя не исключено, что нас не допустят. Все будет понятно в ближайшие недели», — цитирует Ковпанца ТАСС.

Чемпионат мира по велотреку пройдет в Баллерупе (Дания) с 16 по 20 октября.

В январе россияне были вынуждену пропустить взрослый чемпионат Европы по велотреку в Апелдорне из-за запрета правительства Нидерландов участвовать им в соревнованиях, проходивших на территории этой страны. Власти Германии, в свою очередь, летом 2024 года выступили против участия россиян в первенстве Европы по велотреку среди юниоров и спортсменов до 23 лет, который проходил в Коттбусе.

В мае 2023 года Международный союз велосипедистов разрешил участие российских и белорусских спортсменов в мероприятиях международного календаря, включая Кубок мира, Кубок наций и чемпионаты мира в качестве нейтральных индивидуальных спортсменов.