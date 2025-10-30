Кубеев — об отношении к российскими велогонщикам: «Нет буллинга со стороны соперников или болельщиков»

Главный тренер сборной России по велоспорту на треке Андрей Кубеев рассказал об отношении к россиянам на международных соревнованиях.

— Как наших спортсменов приняли на международных соревнованиях? Как к нам относились?

— Нас действительно ждут там. Я был на многих турнирах. Когда приезжаем на большие турниры, то нас все знают. Нет буллинга со стороны соперников или болельщиков. Наоборот, даже при иностранной публике у нас есть поддержка с трибун.

— Верите, что на Олимпийских играх у нас будет флаг и гимн?

— Без веры жить нельзя. Есть вера, что в 2028 году сможем выступить в США с флагом и гимном. Мы делаем все для этого возможного. Посмотрим, какое примут решение в будущем.