Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Велотрек. Новости
Новости
Олимпиада
Главная
Велоспорт
Велотрек

30 октября, 15:45

Кубеев — об отношении к российскими велогонщикам: «Нет буллинга со стороны соперников или болельщиков»

Константин Белов
Корреспондент

Главный тренер сборной России по велоспорту на треке Андрей Кубеев рассказал об отношении к россиянам на международных соревнованиях.

— Как наших спортсменов приняли на международных соревнованиях? Как к нам относились?

— Нас действительно ждут там. Я был на многих турнирах. Когда приезжаем на большие турниры, то нас все знают. Нет буллинга со стороны соперников или болельщиков. Наоборот, даже при иностранной публике у нас есть поддержка с трибун.

— Верите, что на Олимпийских играх у нас будет флаг и гимн?

— Без веры жить нельзя. Есть вера, что в 2028 году сможем выступить в США с флагом и гимном. Мы делаем все для этого возможного. Посмотрим, какое примут решение в будущем.

Telegram Дзен Max
Сборная России по велоспорту
Читайте также
Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
Китай пригрозил Японии сокрушительным поражением из-за Тайваня
Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
Экономика Китая падает на фоне тарифной войны. Что пишут СМИ
Популярное видео
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
МОК отказал РИА «Новости» в аккредитации на Олимпиаду-2026
33 страны западного лагеря требуют снова отстранить российских паралимпийцев. Среди них нет США и Болгарии
Лещенко выступил за трансляцию Олимпиады-2026 в России: «Невозможно бесконечно жить за занавесом»
Доказательства Родченкова подошли к концу. Половина из них оказались пустышкой
Лыжник Коростелев верит, что в CAS отменят решение о недопуске на Олимпиаду
Майгуров: «Российские биатлонисты готовы в любой момент вернуться на международные соревнования»
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя