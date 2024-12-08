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Главный тренер сборной России по велоспорту на треке Сергей Ковпанец высказался о победе россиянки Алины Лысенко в общем спринтерском зачете Лиги чемпионов по велосипедному спорту на треке в Лондоне.

21-летняя велогонщица, выступавшая в турнире на нейтральном статусе, набрала 157 очков и стала победительницей. Второе место заняла английская спортсменка Эмма Финукейн (123 очка).

«Для Алины это большая школа, она получила в Лиге чемпионов огромный опыт. Успех Лысенко является успехом и для российского велотрека. Мы не стоим на месте, продолжаем работать, несмотря на все трудности, и идти вперед», — цитирует Ковпанеца ТАСС.

Лысенко является трехкратной чемпионкой мира среди юниоров 2021 года, а также многократной чемпионкой России.