На россиянку Валгонен, приехавшую на ЧМ по велотреку, упал потолок

На российскую велогонщицу Валерию Валгонен, прибывшую в Сантьяго на чемпионат мира, в отеле упал кусок потолка, сообщила российская велогонщица Алина Лысенко в социальной сети.

«Утро у нас началось с того, что на Валерию упал потолок. С ней все в порядке, голова на месте. Я переживаю за голову Валерии», — сказала Лысенко.

Чемпионат мира проходит в столице Чили с 22 по 26 октября.

В турнире участвуют более тысячи велогонщиков, среди которых пять россиян: Лысенко, Яна Бурлакова, Екатерина Евланова, Никита Кирильцев (все в спринте) и Валгонен (темповые гонки). Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе и только в личных дисциплинах.

Первые медали будут разыграны 22 октября в женском скретче, также в мужском и женском командных спринтах..