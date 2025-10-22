На россиянку Валгонен, приехавшую на ЧМ по велотреку, упал потолок

22 октября, 13:40
На российскую велогонщицу Валерию Валгонен, прибывшую в Сантьяго на чемпионат мира, в отеле упал кусок потолка, сообщила российская велогонщица Алина Лысенко в социальной сети.
«Утро у нас началось с того, что на Валерию упал потолок. С ней все в порядке, голова на месте. Я переживаю за голову Валерии», — сказала Лысенко.
Чемпионат мира проходит в столице Чили с 22 по 26 октября.
В турнире участвуют более тысячи велогонщиков, среди которых пять россиян: Лысенко, Яна Бурлакова, Екатерина Евланова, Никита Кирильцев (все в спринте) и Валгонен (темповые гонки). Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе и только в личных дисциплинах.
Первые медали будут разыграны 22 октября в женском скретче, также в мужском и женском командных спринтах..
Mario Nikitin
Такова карма :head_bandage:
22.10.2025
Djin Ignatov
Это какая же у них разведка и как засланные их агенты , разбросанные по всему МИРУ - могут это ВСЕ вытворять !! Оказыввается в любой стране МИРА - их агенты и засланные Казачки ! Это надо было ВСЕГДА учитывать и на основании этого составлять определнные выводы и правила посещения других стран по спортивной тематике и спортивным соревнованиям !!! Уму не постижимо , добраться на край Земли в какую то Чили ?! А мы думаем и гадаем откуда запускают дроны и беспилотники !!!
22.10.2025
Фирсыч
Хохлы и сюда добрались! Говорили, не надо ехать!
22.10.2025
shur
Голова цела? Здоровья!
22.10.2025