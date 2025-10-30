Велогонщик Кирильцев: «Еще в больнице, когда лежал под капельницей, то умолял врача выйти на старт»

Российский велогонщик Никита Кирильцев рассказал о своем состоянии после падения на чемпионате мира-2025 по велоспорту на треке в Чили.

— Как прошел перелет из Сантьяго в Москву?

— Был тяжелый перелет. Меня об этом предупреждали врачи. На протяжении всего пути меня сопровождал врачи. Никаких трудностей не возникло.

— Не было обидно, что вы не смогли продолжить выступление на чемпионате мира после травмы?

— Еще в больнице, когда лежал под капельницей, то умолял врача выйти на старт. Надеялся, что я успею оклематься и убедить врачей участвовать в моей коронной дисциплине. Но вечером, за ночь до старта, после долгого обсуждения мы приняли решение не участвовать в нем. Думаю, что моя форма позволила бы попасть в топ-10 или топ-5. Мне было обидно, но решение принимали врачи. А это серьезная ответственность.

Ранее отец спортсмена заявил, что врачи диагностировали Кирильцеву сотрясение мозга и ушибы мягких тканей в результате падения на чемпионате мира.

Российские спортсмены выступали на ЧМ в нейтральном статусе и участвовали только в личных гонках.