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Сегодня, 23:23

Россиянка Лысенко выиграла второй этап Лиги чемпионов на треке в спринте

Владислав Маслов
Корреспондент
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Российская велогонщица Алина Лысенко одержала победу на 2-м этапе Лиги чемпионов на треке в спринте.

Соревнования проходят в городе Апелдорн (Нидерланды).

В финале Лысенко победила Эллис Эндрюс из Новой Зеландии. По итогам первого этапа россиянка завоевала 1-е место в кейрине и 3-е — в спринте.

Третий этап турнира пройдет в том же городе 30 ноября.

Международный союз велосипедистов в мае 2023 года разрешил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой при условии нейтрального статуса и отказа от любой национальной символики.

Алина Лысенко. «Прошла проверку на прочность». Лысенко выиграла кейрин на первом этапе Лиги чемпионов по велотреку

Источник: UCI
Велоспорт
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