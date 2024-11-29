Россиянка Лысенко выиграла второй этап Лиги чемпионов на треке в спринте

Сегодня, 23:23
Российская велогонщица Алина Лысенко одержала победу на 2-м этапе Лиги чемпионов на треке в спринте.
Соревнования проходят в городе Апелдорн (Нидерланды).
В финале Лысенко победила Эллис Эндрюс из Новой Зеландии. По итогам первого этапа россиянка завоевала 1-е место в кейрине и 3-е — в спринте.
Третий этап турнира пройдет в том же городе 30 ноября.
Международный союз велосипедистов в мае 2023 года разрешил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой при условии нейтрального статуса и отказа от любой национальной символики.