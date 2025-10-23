Видео
23 октября, 03:34

Россиянка Валерия Валгонен стала 8-й в скрэтче на чемпионате мира по велотреку

Евгений Козинов
Корреспондент
Женский скрэтч на ЧМ по велотреку в Чили.
Фото AFP

Российская велосипедистка Валерия Валгонен заняла 8-е место в финале женского скрэтча на чемпионате мира по велотреку-2025.

Золотую медаль выиграла Лорена Вибес из Нидерландов, второй стала датчанка Амали Дидериксен, а замкнула тройку лидеров Пруденс Фаулер из Новой Зеландии.

Чемпионат мира по трековым велогонкам проходит в чилийском городе Сантьяго с 22 по 26 октября. В качестве нейтральных спортсменом на турнире выступят российские велогонщики Алина Лысенко, Яна Бурлакова, Екатерина Евланова, Никита Кирильцев и Валерия Валгонен.

Велоспорт
Валерия Валгонен
