Россиянка Валерия Валгонен стала 8-й в скрэтче на чемпионате мира по велотреку

Российская велосипедистка Валерия Валгонен заняла 8-е место в финале женского скрэтча на чемпионате мира по велотреку-2025.

Золотую медаль выиграла Лорена Вибес из Нидерландов, второй стала датчанка Амали Дидериксен, а замкнула тройку лидеров Пруденс Фаулер из Новой Зеландии.

Чемпионат мира по трековым велогонкам проходит в чилийском городе Сантьяго с 22 по 26 октября. В качестве нейтральных спортсменом на турнире выступят российские велогонщики Алина Лысенко, Яна Бурлакова, Екатерина Евланова, Никита Кирильцев и Валерия Валгонен.