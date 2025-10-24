Видео
24 октября, 02:59

Россиянка Яна Бурлакова вышла в полуфинал чемпионата мира из-за нарушения правил ее соперницей

Евгений Козинов
Корреспондент

Британская велогонщица Эмма Финукейн получила наказание по итогам 1/4 финала индивидуального спринта на чемпионате мира по велотреку в Чили против россиянки Яны Бурлаковой.

Британку релегировали за правила прохождения дистанции, поэтому Бурлакова вышла в полуфинал, где ее соперницей будет голландка Этти ван де Вау.

Ранее в полуфинал вышла другая россиянка Алина Лысенко, которая в четвертьфинале победила немку Лею Фридрих. В полуфинале она встретится с японкой Миной Сито.

Полуфинальные и финальные заезды состоятся в пятницу, 24 октября.

Чемпионат мира по трековым велогонкам проходит в чилийском городе Сантьяго с 22 по 26 октября. В качестве нейтральных спортсменом на турнире выступят российские велогонщики Алина Лысенко, Яна Бурлакова, Екатерина Евланова, Никита Кирильцев и Валерия Валгонен.

1

  • bvp

    Молодец, Фрося.

    24.10.2025

