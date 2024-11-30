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Сегодня, 20:40

Российская велогонщица Лысенко победила в спринте на третьем этапе Лиги чемпионов

Алина Савинова
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Россиянка Алина Лысенко одержала победу в спринте на третьем этапе Лиги чемпионов по велоспорту на треке в Апелдорне (Нидерланды).

В финальном заезде российская спортсменка обошла колумбийку Марту Байону и итальянку Мириам Вече.

Для Лысенко эта победа стала четвертой на этапах турнира в нынешнем сезоне. Ранее она стала лучшей на втором этапе в спринте и кейрине и выиграла заезд в кейрине на первом этапе.

Международный союз велосипедистов в мае 2023 года разрешил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой при условии нейтрального статуса и отказа от любой национальной символики.

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