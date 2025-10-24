Российская велогонщица Валгонен сломала ключицу после падения на ЧМ в Чили

Российская велогонщица Валерия Валгонен получила травмы после падения во время гонки на выбывание на чемпионате мира по велоспорту на треке в Чили.

«К сожалению, гонки заканчиваю. Перелом ключицы и сотрясение мозга. Не передать словами, насколько мне обидно так покидать первый чемпионат мира, пропуская свои любимые виды», — написала 22-летняя спортсменка в соцсети.

Выполняя обгон, одна из соперниц 22-летней Валгонен задела заднее колесо ее велосипеда. Это спровоцировало падение. Россиянка долго не могла встать, ее унесли на носилках.

До этого на соревнованиях в Чили упал российский велогонщик Никита Кирильцев. Во время заезда в кейрине он ударился головой о покрытие трека.