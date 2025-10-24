Российский велогонщик Кирильцев потерял сознание во время гонки чемпионата мира

Российский велогонщик, чемпион мира среди юниоров Никита Кирильцев травмировался после жесткого падения на чемпионате мира по велотреку в Чили.

20-летний россиянин пошел на обгон в полуфинале дисциплины кейрин, потерял равновесие и ударился головой о полотно. Из-за падения разломалась каска.

Чемпионат мира по трековым велогонкам проходит в чилийском городе Сантьяго с 22 по 26 октября. В качестве нейтральных спортсменом на турнире выступят российские велогонщики Алина Лысенко, Яна Бурлакова, Екатерина Евланова, Никита Кирильцев и Валерия Валгонен.