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Сегодня, 20:32

Тренер по велотреку заявил, что UCI не призывает российских спортсменов осуждать СВО

Виктория Кравченко
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Главный тренер сборной России по велотреку Сергей Ковпанец сказал, что Международный союз велосипедистов (UCI) предлагает российским спортсменам подписать более гуманную форму для получения нейтрального статуса, чем другие спортивные федерации.

«Для участия в соревнованиях спортсменам и тренерам необходимо заполнить определенную форму. У велосипедного спорта она своя, я бы сказал, более гуманная. Требований подписать отказ от поддержки СВО — нет, такого никто не требует. И, понятное дело, что подобное никто подписывать бы не стал. Это не рассматривается. Отказы отправляли индивидуально, поэтому я даже не знаю всех, кому отправили подобное письмо», — цитирует Ковпанеца «РИА Новости».

3 мая UCI принял решение допустить российских и белорусских велосипедистов в нейтральном статусе до международных соревнований, включая Кубок мира, Кубок наций и чемпионаты мира.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230526/velotrek-1874458826.html
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