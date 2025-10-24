У российской велогонщицы Валгонен подозрение на перелом ключицы

24 октября, 01:21
Российская велогонщица Валерия Валгонен пройдет медицинское обследование по поводу травмы, полученной на чемпионате мира по велотреку в Чили.
Как сообщает Okko, у 22-летней россиянки подозрение на перелом ключицы после падения во время гонки с выбыванием.
Ранее российский велогонщик Никита Кирильцев был доставлен в больницу после падения в полуфинале крейна.
Чемпионат мира по трековым велогонкам проходит в чилийском городе Сантьяго с 22 по 26 октября. В качестве нейтральных спортсменом на турнире выступят российские велогонщики Алина Лысенко, Яна Бурлакова, Екатерина Евланова, Никита Кирильцев и Валерия Валгонен.
вот что значит отсутствие нормальной соревновательной практики. это вам не рафинад.
