У российской велогонщицы Валгонен подозрение на перелом ключицы

Российская велогонщица Валерия Валгонен пройдет медицинское обследование по поводу травмы, полученной на чемпионате мира по велотреку в Чили.

Как сообщает Okko, у 22-летней россиянки подозрение на перелом ключицы после падения во время гонки с выбыванием.

Ранее российский велогонщик Никита Кирильцев был доставлен в больницу после падения в полуфинале крейна.

Чемпионат мира по трековым велогонкам проходит в чилийском городе Сантьяго с 22 по 26 октября. В качестве нейтральных спортсменом на турнире выступят российские велогонщики Алина Лысенко, Яна Бурлакова, Екатерина Евланова, Никита Кирильцев и Валерия Валгонен.