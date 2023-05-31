UCI запретил выступать на международных стартах призерам Олимпиад Войновой и Новолодской

Международный союз велосипедистов (UCI) запретил участвовать в международных стартах призерам Олимпийских игр по велогонкам на треке Анастасии Войновой и Марии Новолодской, сообщает ТАСС.

В числе тех, кто не получит нейтральный статус, есть и паралимпиец Алексей Обыденнов. По данным источника, Войнова, Новолодская и Обыденнов лишены возможности выступать на международных стартах из-за несоблюдения специальных правил участия российских и белорусских спортсменов в турнирах под своей эгидой и приложения 1 к ним. Этот запрет действует до тех пор, пока остаются в силе специальные правила в отношении России и Белоруссии.

30-летняя Войнова становилась серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро и бронзовым призером Олимпиады 2021 года в Токио. Также в активе спортсменки 4 победы на чемпионатах мира, 13 — на чемпионатах Европы, 2 — на Европейских играх 2019 года.

23-летняя Новолодская является бронзовым призером Олимпийских игр в Токио, бронзовым призером Европейских игр-2019, серебряным и бронзовым призером чемпионата Европы-2020.