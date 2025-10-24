Видео
24 октября, 12:44

Упавшую на ЧМ в Чили российскую вегонщицу Валгонен прооперируют

Павел Лопатко

Главный тренер сборной России по велотреку Андрей Кубеев сообщил, что пострадавшую при падении на чемпионате мира в Чили Валерию Валгонен прооперируют.

«Валерия пока останется в медицинском учреждении, так как, к сожалению, подтвердился перелом ключицы. Она будет прооперирована. Условия ее пребывания в госпитале и отношение к ней медицинского персонала на очень высоком уровне», — цитирует Кубеева ТАСС.

Никита Кирильцев.«Не передать словами, насколько обидно». Велогонщики Никита Кирильцев и Валерия Валгонен попали в больницу после падений на ЧМ

Также тренер уточнил, что пострадавший в результате падения Никита Кирильцев не получил серьезных повреждений, его выписали из больницы.

Выполняя обгон, одна из соперниц 22-летней Валгонен задела заднее колесо ее велосипеда. Это спровоцировало падение. Россиянка долго не могла встать, ее унесли на носилках.

Источник: ТАСС
1

  • Алексей

    Вегонщица? Вагинщица? Перечитать за собой не судьба?

    24.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Валерия Валгонен
