Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Велотрек. Новости
Новости
Олимпиада
Главная
Велоспорт
Велотрек

25 октября, 14:33

Велогонщица Лысенко прокомментировала бронзу на чемпионате мира

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель

Российская велогонщица Алина Лысенко поделилась эмоциями после бронзовой медали в спринте на чемпионате мира по велотреку.

— Это моя первая медаль чемпионата мира и, в первую очередь, хочу поблагодарить всех за поддержку — тренера, семью, стафф, механиков, медиков и мою команду. Мы вместе проделали большую работу, и эта медаль — наша общая заслуга.

Медали безусловно рада, сезон долгий, насыщенный, все лето была в разъездах по гонкам. Но несмотря на накопленную усталость к финалу в три заезда была готова. Мы с Яной часто ездим спринт против друг друга в три тура. Возможно кому-то показалось, что я выглядела расслабленной перед третьим туром, но это мой способ настраиваться. Полностью отключаю эмоции, не загоняю себя, не накручиваю. В этом состоянии и выходила на старт.

Держим связь с Лерой Валгонен, переживаем из-за ее травмы. Плакали вместе: я в гостинице, она в больнице. Надеюсь, она восстановится как можно быстрее, — сказала Лысенко «СЭ».

Гонщица впервые выступала на чемпионатах мира по велотреку. Ранее Лысенко выигрывала золото на юниорском мировом первенстве и является победительницей Лиги чемпионов UCI. До 15 лет Лысенко занималась фигурным катанием.

Telegram Дзен Max
Велоспорт
Алина Лысенко
Читайте также
Китай пригрозил Японии сокрушительным поражением из-за Тайваня
Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
Экономика Китая падает на фоне тарифной войны. Что пишут СМИ
Популярное видео
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя