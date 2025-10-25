Велогонщица Лысенко прокомментировала бронзу на чемпионате мира

Российская велогонщица Алина Лысенко поделилась эмоциями после бронзовой медали в спринте на чемпионате мира по велотреку.

— Это моя первая медаль чемпионата мира и, в первую очередь, хочу поблагодарить всех за поддержку — тренера, семью, стафф, механиков, медиков и мою команду. Мы вместе проделали большую работу, и эта медаль — наша общая заслуга.

Медали безусловно рада, сезон долгий, насыщенный, все лето была в разъездах по гонкам. Но несмотря на накопленную усталость к финалу в три заезда была готова. Мы с Яной часто ездим спринт против друг друга в три тура. Возможно кому-то показалось, что я выглядела расслабленной перед третьим туром, но это мой способ настраиваться. Полностью отключаю эмоции, не загоняю себя, не накручиваю. В этом состоянии и выходила на старт.

Держим связь с Лерой Валгонен, переживаем из-за ее травмы. Плакали вместе: я в гостинице, она в больнице. Надеюсь, она восстановится как можно быстрее, — сказала Лысенко «СЭ».

Гонщица впервые выступала на чемпионатах мира по велотреку. Ранее Лысенко выигрывала золото на юниорском мировом первенстве и является победительницей Лиги чемпионов UCI. До 15 лет Лысенко занималась фигурным катанием.