Велогонщица Лысенко рассказала, почему ушла из фигурного катания

Победительница Лиги чемпионов по велоспорту Алина Лысенко в интервью «СЭ» объяснила, почему завершила карьеру в фигурном катании. 21-летняя Лысенко до 15 лет занималась фигурным катанием, а потом после перерыва перешла в велоспорт и в 2024 году стала лучшим спринтером на треке.

— У меня уже с 13 лет пошли сомнения, уже понимала: что-то не то и осознанно пришла к решению завершить карьеру, мне никто не подсказывал. Ты и сам начинаешь видеть, что на соревнованиях не можешь выйти в лидеры — это тревожный звоночек. Лет с 10 это начинает проявляться более отчетливо, и ты должен понять, что нужно тебе в жизни. Нужно пахать, иначе к 15-17 годам точно не будет результата.

В 13 я четко понимала: отстаю, у меня не получается многое, что получается у других девчонок. Ты начинаешь отставать от лидера, он уходит дальше, за ним тянутся другие, а ты как в стенку уперся, и все. Я выучила тройные, но у меня не было ни каскадов из двух тройных, ни классного катания, ни растяжки, ни крутых вращений. Есть только прыжок, но для фигурного катания это очень мало. Тогда же начались проблемы с весом, но это вообще обычная история. Падение результата и вес, безусловно, связаны между собой, и я по наитию пришла к осознанию того, что то, о чем мечтала, не воплотилось в жизнь. Я была и остаюсь работоспособной, но вот только сейчас нашла свой вид спорта. В фигурном катании я будто постоянно работала и что-то делала, но не то.

— Тяжело было бросить?

— Да, присутствует психологический момент, с которым сложно справиться. Ты понимаешь, что провалилась, и нужно принять тот факт, что ты слабая, хотя много работаешь. Я жутко плакала, было трудно на протяжении долгого времени, коньки были далеко убраны, в семье эта тема не обсуждалась.

— Можно сравнить это с расставанием?