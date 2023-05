Велогонщица Войнова добровольно отказалась от нейтрального статуса

Двукратный олимпийский призер по велоспорту на треке Анастасия Войнова добровольно отказалась от нейтрального статуса, сообщил президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов.

«Прежде чем подать документы на получение нейтрального статуса, спортсмен должен подписать декларацию, в которой, в частности, нужно указать, имеешь ли ты какое-нибудь отношение к российской армии. Информация о ней есть на сайте Росгвардии, поэтому в этой ситуации можно было даже ничего не подавать, а просто написать: «Ребята, thank you very much, но мне ничего не надо». Так что она добровольно отказалась от нейтрального статуса», — приводит слова Екимова ТАСС.

30-летняя Войнова является серебряным призером Олимпийских Игр в Рио-де-Жанейро и бронзовым призером Олимпиады в Токио в командном спринте. На ее счету также 4 победы на чемпионатах мира и 13 побед на чемпионатах Европы.