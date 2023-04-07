Велогонщица Войнова объявила о своей беременности

Российская велосипедистка Анастасия Войнова сообщила в соцсетях о своей беременности.

«Сегодня получила больничный лист и официально ухожу в декретный отпуск. Планирую вернуться. Буду действовать по ситуации в ближайшем будущем, как я говорю в последнее время. Я по-прежнему бодра и активна. Кручу педали на станке дома, занимаюсь фитнесом и осваиваю новый для себя вид спорта — плавание в бассейне. Хочу показать, что беременность — это красиво, активно и с хорошим настроением. Занимайтесь спортом, будьте бодры и веселы», — написала Войнова в на странице в социальной сети.

Войнова является серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр, четырехкратной чемпионкой мира и 13-кратной чемпионкой Европы.