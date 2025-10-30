Видео
30 октября, 16:16

Велогонщица Бурлакова о ЧМ в Чили: «Была очень хорошая поддержка со стороны болельщиков»

Константин Белов
Корреспондент

Российская велогонщица Яна Бурлакова рассказала о поддержке болельщиков на чемпионате мира в Сантьяго (Чили).

«Была очень хорошая поддержка со стороны болельщиков. После заездов нам аплодировали, в том числе после нашего заезда за бронзу в спринте с Алиной Лысенко.

В этом году было немного проще. В прошлом году со мной был один тренер. Теперь была целая делегация, это другой уровень соревнований», — сказала Бурлакова.

Бурлакова завоевала серебряную медаль в гите на дистанции один километр.

Яна Бурлакова, Хетти ван де&nbsp;Вау, Эллесс Эндрюс.У сборной России вторая медаль на ЧМ по велотреку: Бурлакова стала второй в гите

Российские спортсмены выступали на ЧМ в нейтральном статусе и участвовали только в личных гонках.

Яна Бурлакова
