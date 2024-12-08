Олимпийская чемпионка госпитализирована после жуткой аварии на велотреке. Соревнования были отменены

Травма британки Кэти Марчант омрачила триумф россиянки Алины Лысенко в финале Лиги чемпионов в Лондоне.

Лига чемпионов по велотреку

Общий зачет

Спринт. Женщины

1. Алина Лысенко (Россия) — 157 очков

2. Эмму Финукейн (Великобритания) — 123

3. Марта Байона (Колумбия) — 120

Спринт. Мужчины

1. Гарри Лаврейсен (Нидерланды) — 166

Гонки на выносливость. Женщины

1. Кэти Арчибальд (Великобритания) — 159

Гонки на выносливость. Мужчины

1. Дилан Бибич (Канада) — 130

Пятый финальный раунд Лиги чемпионов по велотреку оказался омрачен жутким вылетом на трибуны британской гонщицы Кэти Марчант и немки Алессы-Катрионы Препстер во время заезда в кейрине. В результате соревнования сначала были остановлены, а затем отменены. Марчант — олимпийская чемпионка и мать двухлетнего сына — находилась в руках врачей на стадионе примерно полчаса, а затем была госпитализирована с переломом руки. Препстер отделалась ушибами. К сожалению, эта авария затмила исторический триумф 21-летней россиянки Алины Лысенко. Чемпионка мира среди юниоров, за которой до нынешнего года следили только специалисты, одержала в лиге шесть побед в девяти гонках и обошла в общем спринтерском зачете олимпийских чемпионок Парижа-2024 британку Эмму Финукейн и новозеландку Эллесс Эндрюс.

Взлет юной россиянки

Лысенко до 15 лет серьезно занималась фигурным катанием (освоила тройные прыжки у звездных специалистов Сергея Дудакова и Марии Бутырской), а всего через три года после перехода в велотрек стала чемпионкой мира среди юниоров. В сентябре 2021 года Алина выиграла золото в кейрине и спринте на молодежном ЧМ в Каире, но потом надолго исчезла из информационных лент, во многом — из-за проблем с доступом к международным стартам. Только в марте 2024 года Лысенко снова зажгла, уже во взрослом спорте и в нейтральном статусе, став бронзовым призером этапа Кубка наций в Гонконге. На Игры в Париж юная звезда не попала из-за низкого рейтинга, который не сумела набрать в том числе из-за визовых проблем, возникших по политическим причинам.

На пик формы юная россиянка вышла в октябре, когда показала в Крылатском на дистанции 500 м результат выше рекорда мира (26,750), после чего заявилась на Лигу чемпионов и начала громить там титулованных соперниц. Конечно, лидеры мирового женского спринта явно не делали ставку на старты в конце олимпийского сезона, но это не умаляет заслуг Лысенко. В кейрине и спринте наша спортсменка успешно конкурировала с британкой Эммой Финукейн (олимпийской чемпионкой в командном спринте и бронзовым призером Игр-2024 в спринте и кейрине), новозеландкой Эллесс Эндрюс (олимпийской чемпионкой-2024 в спринте и кейрине) и колумбийкой Мартой Байоной (призером двух чемпионатов мира в кейрине).

В общей сложности Алина выиграла в дебютной Лиге чемпионов шесть гонок (две из пяти — в спринте и четыре из четырех — в кейрине). Возможно, мы увидели бы и седьмой триумф нашей соотечественницы, но в субботу на заключительном этапе в Лондоне в кейрине во время захода на вираж по большому радиусу случился жуткий инцидент. Британка Кэти Марчант (еще одна олимпийская чемпионка в командном спринте) и чемпионка Европы Алесса-Катриона Препстер по непонятным причинам не смогли поделить траекторию и через барьер вместе с велосипедами вылетели на трибуну, получив серьезные травмы и зацепив еще четырех болельщиков.

Кэти Марчант. Фото Global Look Press

Пожелания скорейшего выздоровления

Кошмар состоит еще и в том, что в 2022 году во время Игр Содружества в Бирмингеме похожий вылет с трека совершил британский велогонщик Мэтс Уоллс. Пытаясь уйти от столкновения, он вылетел через барьер на трибуну в толпу зрителей. В результате олимпийского чемпиона, а также еще одного британца Мэтта Бостока и канадца Дерека Джи госпитализировали. Уоллсу оказывали медицинскую помощь в течение 40 минут, но он избежал серьезных травм, заработав лишь швы на лбу, царапины и синяки. Легкие травмы тогда также получили несколько болельщиков. После этого многие велотреки, в том числе лондонский Lee Valley VeloPark, серьезно озаботились вопросами безопасности.

В нынешнем году на треке в Лондоне вокруг трассы установили 1,4-метровый барьер стоимостью 250 тысяч фунтов стерлингов, но он не спас от неприятностей участниц женского заезда в кейрине на этапе Лиги чемпионов. Препстер отделалась ушибами и ушла с места происшествия своими ногами примерно через 10 минут после аварии, а вот Марчант оказывали помощь в течение получаса, прежде чем 31-летнюю спортсменку вынесли с арены и отправили в больницу. Согласно предварительной информации, Кэти сломала предплечье и нуждается в операции, а также в длительном восстановлении.

«Мы можем подтвердить, что две гонщицы и четыре зрителя получили медицинскую помощь после инцидента во время женской гонки на UCI Track Champions League в Lee Valley VeloPark в Лондоне. Медики отреагировали немедленно, и одна спортсменка была доставлена в больницу, — говорится в заявлении федерации велоспорта Великобритании. — WBD Sports, British Cycling, Lee Valley VeloPark и Union Cycliste Internationale единогласно решили приостановить все дальнейшие гонки вечера и хотят выразить пожелания скорейшего выздоровления как гонщикам, так и всем пострадавшим зрителям. Мы также хотим поблагодарить медицинский персонал за их профессиональную работу. Мы тесно сотрудничаем со всеми сторонами инцидента, чтобы расследовать случившееся и сделать соответствующие выводы».