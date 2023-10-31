Российские велогонщики бьют мировые рекорды. Но международная федерация решила бороться даже со временем

Достижения россиян не признают в мире — функция t в России и мире воспринимается по-разному.

За последние 10 дней в российском велотреке установлены четыре мировых рекорда — согласитесь, не сказать, что от этого вида спорта ждешь таких результатов. Если и ждешь от людей на двух колесах в России каких-то рекордов, то, например, по количеству сбитых за день пешеходов. Дальше знание об этом транспорте у нас заходит редко — можно вспомнить, как долго шла борьба за олимпийскую велотрассу в «Крылатском».

Однако на фоне массового отстранения российских спортсменов в велотреке молодое поколение почему-то промотивировалось и штампует рекорд за рекордом. Но «не все так однозначно» — в мировые анналы они никогда не попадут. Почему?

Рекорды для себя

Итак, краткая летопись последних дней в российском велоспорте.

20-22 октября: в «Крылатском» проходит чемпионат России. Гит на 200 метров с ходу — Никита Кирильцев ставит мировой рекорд среди юниоров (9,712 секунды). Гит на 500 метров с ходу — тот же Кирильцев обновляет молодежный рекорд (26,157), а у женщин Яна Бурлакова поставила полноценный взрослый мировой (27,450). 27 октября Кирильцев улучшает рекорд на 200 метрах еще на 4 тысячные — 9,708.

Однако ни один из них не будет сертифицирован Международным союзом велосипедистов. Строго говоря, чиновников можно понять — может, в Крылатском трек натерли чем-то ускоряющим или научились по-особенному использовать силу Кориолиса? Но причины даже не в этом — о них «СЭ» рассказали в Федерации велосипедного спорта России:

— С сертификацией рекордов сложно, так как должны присутствовать комиссары международной федерации, — говорит пресс-атташе ФВСР Инна Максимова. — Например, на Панамериканском чемпионате Николас Паул из Тринидада и Тобаго выдал гит за 9,100 секунды, а в прошлом году наш Михаил Яковлев проехал на Гран-при Москвы за 9,099. Но официальным рекордом будет считаться результат Паула — Яковлеву не засчитали рекорд даже после перехода в израильскую сборную, сейчас он уже больше не наш.

Даже национальные чемпионаты России и Белоруссии сейчас не признаются UCI, они не включены в международный календарь. Национальные чемпионаты всегда автоматом засчитывались. Но даже на сайте UCI есть протоколы всех национальных чемпионатов кроме наших двух.

— А на письмо в UCI «почему так?» отвечают «потому»?

— Типа того — потому что было принято решение в соответствии с рекомендациями МОК и так далее. Плюс есть свои внутренние резолюции.

Никита Кирильцев (в центре). Фото Федерация велосипедного спорта России

Несколько десятков допущенных и победы на чемпионате мира

В то же время ситуация с допуском россиян на международные старты в велоспорте заметно лучше, чем в других. На юниорский чемпионат мира в колумбийский Кали в августе ездила полноценная сборная России, хотя назывался каждый ее представитель, конечно, индивидуальным нейтральным атлетом. Итог: 4 золотых, 1 серебряная и 4 бронзовых медалей и второе место в общем зачете за Италией, причем проиграли только серебру (4-4-4). К международным стартам допущены более полусотни российских спортсменов. И вид спорта медалеемкий (22 комплекта в Париже), и проникнуть наши на него, как теннисисты, могут.

— У нас с UCI в целом хорошие взаимоотношения, — подтверждает Максимова. — Об этом говорит и президент нашей федерации Вячеслав Екимов и это действительно так, потому что нам пошли на некоторые уступки в регламенте, и наши гонщики-профессионалы выступают на шоссе (Александр Власов вошел в топ-5 «Тур де Франс», — Прим. «СЭ»). С треком сложнее, но в следующем сезоне могут быть подвижки в лучшую сторону. Первенство мира пройдет в Китае, так что рассчитываем в нем принять участие (Взрослый чемпионат мира пройдет в Дании, которая входит в Евросоюз. — Прим. «СЭ»).

То есть надо признать, что объективно ситуация не фатальна по сравнению со многими другими федерациями. Вячеслав Екимов сохранил пост в UCI, есть другие представители. И ребята не просели, взрослые не растеряли форму, юниоры вообще показывают что-то невероятное, — рассказывает Максимова.

Правда, с турнирами в странах, которые принято называть Западом, проблемы глубокие и зависящие совсем не от велоспорта. На чемпионаты мира среди взрослых россиянам заявиться не удалось, так и трек, и расширенное шоссе с ВМХ и триалом проходили в британском Глазго. Соединенное Королевство запретило россиянам въезд, и президент UCI Давид Лапартьян даже обещал наказать зарвавшихся островитян, но... «С западными странами нам сложно. Какие бы ни были у нас отношения с UCI и даже МОК, с ними будут сложности — Великобританией, США. И представить, что UCI как-то накажет Великобританию — сомнительно». Хотя Лапартьян вообще персонаж занятный — как-то раз он сам признался, что обманул президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова, вручив ему «высшую награду» организации. Оказалось, это был значок за 50 евро.

Но и у велосипедного спорта в России есть более приземленные проблемы вроде мошенничества. Вот такую новость довелось встретить на официальном сайте федерации.

Оказывается, действительно одной из завершивших карьеру велогонщиц звонили и сымитировали голос генерального директора федерации в попытке вымогательства. Деньги нашим спортсменам действительно надо беречь. Еще пригодятся для получения нейтрального статуса, если государство не поддержит.