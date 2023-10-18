«Идея выступать за другую страну пришла на подиуме». Интервью бывшей россиянки, выигрывающей в 43 года

Ольга Забелинская — чемпионка Азиатских игр, покинувшая нашу сборную еще в 2018 году.

Если выбирать, кто символизировал долгие годы российский велоспорт, то Забелинская наверняка была бы фаворитом. Он вообще приносил нам не так много медалей — а Ольга в 32 завоевала сразу две в Лондоне-2012, а в 36 добавила серебро в Рио-2016. До золота не хватило 5,5 секунды... При этом Забелинская стала одной из немногих россиянок, кто сумел выступить в Токио (в 41) хоть под каким-то флагом — еще за три года до Олимпиады она перешла в сборную Узбекистана. Сейчас, в 43, она выиграла золото на Азиатских играх и готовится к Парижу-2024. Если вам не хватает драматургии, то прибавьте к этому порок сердца в детстве, с которым петербурженка пошла в спорт, вопреки увещеваниям врачей. Или то, что со своим отцом, олимпийским чемпионом Сергеем Сухорученковым, она познакомилась лишь в 16.

Несколько лет она не давала интервью российским СМИ, но после выдающейся победы на предолимпийских Азиатских играх сделала исключение для «СЭ».

Еще недавно думала заканчивать крутить педали

— Ольга, извините, что я сразу про возраст, но в 43 выиграть золото Азиады — что это для вас значит? Эта медаль может сравниться по значимости с олимпийскими?

— Эта медаль действительно очень много для меня значит. На предыдущие игры 2018 года меня в последний момент не допустили, так как я только начала выступать за Узбекистан и еще не выдержала трехлетний карантин. Поэтому эти игры были для меня первыми и, скорее всего, единственными. Из-за того, что их отложили на год из-за ковида, шансов на участие и победу становилось еще меньше. В конце прошлого сезона я вообще всерьез думала над тем, что пора заканчивать крутить педали и заняться уже чем-то посерьезнее (смеется).

— Азиада — это вообще масштабно?

— В плане организации и масштабности если и уступает Олимпийским играм, то только отсутствием спортсменов из стран, которые в них не участвуют. Я не была на Олимпиаде в Пекине, поэтому не могу сравнить, насколько громче она была в исполнении китайцев. Но сейчас они продемонстрировали, что в плане проведения мероприятий все-таки находятся впереди планеты всей. Очень впечатляюще.

Болельщиков очень много, не меньше, чем на Олимпиадах. Я не говорю про токийскую, где их вообще не было и вообще было мало «опознавательных знаков», говорящих о том, что здесь проходят Игры. В Китае же, даже после переезда из Ханчжоу в Шанхай, простые прохожие спрашивали, не на турнир ли мы приехали. Прямая трансляция с разных видов шла нон-стоп по основным федеральным телеканалам.

— Значит ли эта победа, что мы вас ждем в Париже? Там ваша цель — тоже медаль? Наверное, со стороны это кажется чудом, но почему нет?

— Вообще знаете, мне хочется добавить важную вещь насчет значимости. Выступая за Россию, я не чувствовала большой ответственности за страну, так же как и не ощущала особой помощи от страны для подготовки. Выступала в большей степени для себя, удовлетворить личные амбиции, и если бы не получилось показать высокий результат, я бы не сильно расстроилась.

Сейчас же, выступая за Узбекистан, я вижу, как переживают за результаты спортсменов все, начиная с руководителей республики, не говоря уже про мощнейшую финансовую поддержку. И победа уже расценивается не как личная, а общая. Правда, и ответственность зашкаливает. Не победить было просто нельзя. И поэтому к Парижу я готовлюсь, конечно!

Фото Global Look Press

В России такое, как в Узбекистане, никогда не будет возможно

— Вы, наверное, были одной из первых, кто «подсуетился» и сменил гражданство. Вы тогда понимали, к чему дело идет? Можете рассказать про мотивацию — как та история видится вам сейчас, из 2023-го?

— Принятие решения выступать за другую страну не было «подсуетным», на тот момент мне ничего не мешало выступать за Россию и дальше, никакая молодежь меня не «поджимала», как думали некоторые. Мы полноценно готовились к завоеванию олимпийской медали в мэдисоне на треке, для этого была создана российская профессиональная шоссейная команда, состоящая из трековых гонщиц, чтобы набрать шоссейный соревновательный километраж. Частично — на мои финансовые средства. Сборную России тогда почти ни на какие гонки не приглашали. Эта цель была в итоге достигнута, хоть уже и без моего участия, так что свой долг России я отдала хотя бы в этом. Сама идея выступать за другую страну пришла, когда я стояла на пьедестале в Рио.

— Почему?

— Не буду рассказывать, что этому предшествовало, но я убедилась, что в России меня не ценят, и не только меня. Там ценны только представители определенных видов спорта, не буду говорить каких — все это и так знают. Все остальные спортсмены — просто серая масса. Но тогда это были все-таки больше эмоции, чем осознанное решение. Когда поступило предложение выступать за Узбекистан, я не сразу его приняла, полгода думала, смотрела... Когда наконец состоялась встреча с руководителями федерации велоспорта, то увидела для себя перспективу именно в Узбекистане. Они настолько зарядили меня своим энтузиазмом, что я сразу согласилась на переход без раздумий. Даже несмотря на то, что мне надо было снова переориентироваться на шоссе. Пары для мэдисона на тот момент в Узбекистане просто не было.

Фото Global Look Press

А сейчас за пять лет усилиями федерации, министерства спорта и олимпийского комитета появились две пары, женская шоссейная профессиональная команда, которая занимает высокое место в рейтинге UCI, входит в топ-20 и уступает только командам Women's World Tour. Даже не имея ни одного технического спонсора! В России такое никогда не будет возможно. Да, наверное, ни в одной другой стране.

— А вы давно были в России? Следите вообще, что у нас происходит?

— Я давно не была в России, это правда. И даже не в курсе, какая там сейчас обстановка в спорте. Остается только надеяться, что я ошибаюсь. Так сложилось, что в России у меня осталось мало людей, с которыми я общаюсь. Все близкие живут на Кипре. Там я и провожу основную часть времени, благо все идеально подходит для тренировок.

— Вы российским спортсменам в условиях изоляции какой дали бы совет? Уезжать?

— Давать никаких советов — уезжать или нет — я точно не стану. Это личное дело каждого. У всех свои потребности и критерии хорошей жизни.

— Помню, ваш отец жестко высказывался насчет отъезда, да и, насколько понимаю, у вас с ним сложные отношения. Общаетесь вообще?

— Нет, с отцом не общаюсь. Он слишком поздно появился в моей жизни и так и остался чужим человеком. Хотя ни я, ни, наверное, он не против общения. Просто... вот так сложилось.

Фото Соцсети

Не собираюсь повторять подвиги Чусовитиной

— Как вы вообще все успеваете, Ольга? Вы же и мама, и продолжаете карьеру, и помогаете с организацией команд.

— Ну, я бы хотела проводить больше времени с детьми, они так быстро растут! Но и чрезмерным вниманием и опекой тоже не душу. Хочется, чтобы они были самостоятельными, не боялись принимать решения и понимали, что ответственность за их решения лежит на них. Хотя я думаю, что провожу больше времени дома, чем среднестатистический житель мегаполиса, несмотря на частые поездки.

Однозначно я не смогла бы уделять столько времени спорту без поддержки моей мамы и мужа. Могу абсолютно спокойно тренироваться столько времени, сколько требуется, и улетаю на гонки, зная, что дети в надежных руках.

— Какие планы на будущее? Вы хотели бы поддержать флешмоб Оксаны Чусовитиной и остаться в спорте еще дольше? Она и в свои годы прекрасно выступает.

— Нет, я не собираюсь повторять подвиги Оксаны, пусть они останутся ее подвигами (смеется). У меня есть свои, и я могу ими гордиться.

— Тогда какими вы видите свои ближайшие годы жизни?

— Я пока не концентрирую свое внимание на том, чем буду заниматься после завершения спортивной деятельности. Примерное понимание есть, но об этом рано еще говорить. Вообще я отношусь к этому так — после спорта жизнь не заканчивается, а только начинается!

Ольга Забелинская

Родилась 10 мая 1980 года в Ленинграде.

Серебряный (2016) и бронзовый призер Олимпиады (2012) в составе сборной России.

Чемпионка Азии (2019) в составе сборной Узбекистана.

В 2014 году обвинялась в применении допинга, но урегулировала этот инцидент с Международной федерацией.

В 2018 году получила узбекистанское гражданство.

Внебрачная дочь олимпийского чемпиона Сергея Сухорученкова.