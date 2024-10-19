Россиянка выиграла чемпионат мира по велотреку. Она отстаивала честь страны в одиночку

Яна Бурлакова завоевала золото в гите на 500 м в датском Баллерупе.

Чемпионат мира по велотреку-2024. Баллеруп (Дания). Женщины. Гит на 500 м.

1. Яна Бурлакова (Россия) — 32.863

2. Софи Кэпвелл (Великобритания) — 33,010

3. Кэти Маршант (Великобритания) — 33,119

Возвращение россиян на чемпионаты мира по велотреку получилось триумфальным. Единственная представительница нашей страны на ЧМ-2024 в датском Баллерупе Яна Бурлакова участием не ограничилась, а завоевала золотую медаль в гите на 500 м. Это первая столь значимая, пусть и в неолимпийской дисциплине, победа 24-летней Бурлаковой (в девичестве — Тыщенко), которая ранее выигрывала серебряные и бронзовые медали чемпионатов мира.

Считалась восходящей звездой мирового велотрека

Напомним, что российские велосипедисты в отличие от представителей большинства видов спорта могли продолжать участвовать в международных стартах и после февраля 2022 года. Но только в нейтральном статусе, который еще надо было получить. И если на международных шоссейных гонках, включая Гранд-туры, наши гонщики выступать могли (хотя по факту это делали и продолжают делать только Александр Власов, Тамара Дронова, Алена Иванченко, Глеб Сырица и еще несколько велосипедистов), то на треке ситуация была сложнее. К апрелю этого года нейтральный статус в общей сложности (трек плюс шоссе) получили более полусотни российских велогонщиков. Среди них была, само собой, и Бурлакова. Хотя решилось она не сразу.

«Мы обсудили с тренером. Пока не подаем, никакого общего решения не было. Я послушный спортсмен, пока тренер не скажет «давай», решения не будет», — говорила она сайту федерального спортивного телеканала по поводу подачи на нейтральный статус в июне 2023 года. Но, видимо, разрешение от тренерского штаба сборной было получено, и в ноябре 2023-го стало известно, что Международный союз велосипедистов (UCI) присвоил Яне нейтральный статус. В марте 2024-го она выступила на треке в соревнованиях в Гонконге в спринте и кейрине, но в топ-10 ни в одной из дисциплин не попала.

Хотя под фамилией Тыщенко ранее добивалась серьезных успехов не только на российском уровне — в сезоне-2021 она заявила о себе как о восходящей звезде мирового велотрека. Сперва в 20-летнем возрасте в июне на предолимпийском чемпионате Европы в Гренхене (Швейцария) выиграла сразу три бронзы — в гите на 500 м, кейрине и командном спринте, а затем в октябре уже в 21 год на ЧМ-2021 во французском Рубе стала серебряным призером в командном спринте и бронзовым — в кейрине. В общем именно ее прочили в наследницы двукратных призеров Олимпиад и многократных чемпионок мира Анастасии Войновой и Дарьи Шмелевой, пусть те и продолжают свои впечатляющие карьеры.

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Олимпийские чемпионки из Великобритании остались позади

Надо сказать, Яна и на внутренних стартах демонстрировала впечатляющую форму. В частности, в октябре 2023-го на треке в Крылатском она побила рекорд мира в гите на 500 м, который, впрочем, не был ратифицирован. Но, главное, Бурлакова показала, что не потеряла мотивации. Что и доказала сейчас в Баллерупе.

Многие опасались, что датчане будут против выступления россиян на ЧМ-2024 даже в нейтральном статусе и не дадут визы, но обошлось. Правда, наши гонщики, по словам главного тренера трековой сборной России Сергея Ковпанца, могли заявиться только в нескольких личных дисциплинах — индивидуальных гонках преследования и в гите у мужчин и женщин. В итоге, в Баллеруп поехала только Бурлакова. Зато сумела доказать, что и «один в поле воин».

В квалификации гита Яна показала лучший результат (33,002), но всего на 11 тысячных опередила олимпийскую чемпионку Парижа в командном спринте из Великобритании Софи Кэпвелл. Следом расположились еще две чемпионки Игр-2024 из Великобритании Кэти Маршант и Эмма Финукейн. Но в финале британки ничего поделать с Бурлаковой не смогли, вновь заняв места со второго по четвертое. Яна как победительница квалификации стартовала последней и уже на отрезке в 250 метров везла лидировавшей Кэпвелл почти полусекунды. И хотя на финише преимущество сократилось до 147 тысячных, этого вполне хватило. Прекрасный результат (32,863) принес заслуженное золото.

«Яну поздравляю. Очень рад за нее, рад, что она воплотила в жизнь свою мечту. Мы очень рады, что все усилия, которые были приложены для ее выступления на чемпионате мира, привели к титулу. UCI пошел на встречу в плане квоты на 500 м. Янина и наша мечта сбылась. Мы рады, что вся команда хорошо сработала, она выступила в Дании и выиграла это золото», — порадовался за спортсменку в комментарии сайту федерального спортивного телеканала президент Федерации велосипедного спорта России, трехкратный олимпийский чемпион Вячеслав Екимов.