Власти Нидерландов не пускают наших велогонщиков на чемпионат Европы. Почему им это сходит с рук?

Международный союз велосипедистов боится взять пример с теннисных ATP и WTA.

Российские велосипедисты, даже получившие нейтральный статус, не смогут принять участие в чемпионате Европы по велотреку в Апелдорне, который пройдет с 10 по 14 января. Дело в том, что против участия наших соотечественников выступили власти Нидерландов, написавшие по этому поводу специальное письмо. Причем чиновники Международного союза велосипедистов (UCI) на такой демарш жестко не отреагировали, как, впрочем, и на недопуск российских нейтральных велогонщиков на чемпионат мира-2023 по велогонкам в шотландский Глазго. И тем самым, похоже, только поощрили спортивный правовой беспредел в своем виде спорта. Очевидно, пока не поздно, велоспорту надо срочно взять пример с тенниса, где такие демарши на государственном уровне жестко пресекаются, а россиянине в Нидерландах не только играют, но и выигрывают.

Письма не помогают

Надо отдать должное UCI — это одна из редких международных спортивных федераций, которая даже в 2022-м не закрывала доступ для россиян к международным соревнованиям полностью, пусть и запретила участие российских команд. Так, на шоссе в сезонах 2022 и 2023 успешно выступал Александр Власов, заметны в отдельных гонках были и другие наши соотечественники, получившие нейтральный статус. Но вот с чемпионатами мира и Европы все никак не срастается.

Фото Global Look Press

Показателен пример объединенного чемпионата мира 2023 в Глазго, состоявшегося с 3 по 13 августа. Тогда наших гонщиков британцы отсекли требованием подписания декларации о нейтралитете, причем включив туда очень жесткие условия. «Там заведомо невыполнимые требования. Если декларация UCI носит вполне гуманный и допустимый характер для нейтрального спортсмена, то там можно подписаться. А то, что требуют англичане, подписать невозможно. Они это сделали специально, чтобы там никого не было», — рассказывал «СЭ» знаменитый трековый тренер Александр Кузнецов.

А что же UCI? Как сообщили в The Times, президент организации Давид Лапартьян отправил письмо министру спорта Великобритании Стюарту Эндрю, где выразил «обеспокоенность тем, что подобные меры могут повлиять на будущую оценку заявок Великобритании на организацию мероприятий UCI». Но этим Лапартьян и ограничился. И очередной недопуск россиян, теперь уже на чемпионат Европы в Нидерландах показал — к эпистолярному жанру от UCI (или Европейского союза велосипедистов, который и организовывает данные состязания) в европейских странах не относятся слишком уж серьезно.

Даниил Медведев. Фото AFP

Теннисисты играют без проблем

«Наша позиция была и остается таковой, Россия и Беларусь должны быть отстранены от участия в международных спортивных соревнованиях, независимо от того, под каким флагом они выступают. По сути, правительство Нидерландов не поддерживает идею о том, чтобы спортсмены из России и Беларуси выступали на соревнованиях в качестве нейтральных атлетов», — гласит письмо министра спорта Нидерландов Конни Хелдер президенту Европейского союза велоспорта Энрико Делла Каса.

Естественно, россияне (а сейчас нейтральный статус получили уже более 40 велосипедистов из нашей страны) от такого запрета не в восторге. «Организаторы чемпионата Европы не выполняют требования, которые им неоднократно отправляли Международный союз велосипедистов и Международный олимпийский комитет (МОК) по допуску спортсменов России и Беларуси, имеющих нейтральный статус», приводит ТАСС слова главного тренера сборной России по велотреку Сергея Ковпанца.

Но в том то и дело, что, похоже, в Нидерландах не чувствуют угрозы. К примеру, если бы в UCI четко дали понять, что при подобном дискриминационном подходе государства мгновенно лишались бы права проведения крупных соревнований по велоспорту, таких случаев было бы куда меньше. А так число нездоровых прецедентов только растет, что явно негативно скажется на всем международном спорте. Где на первый план выходит принцип — кого хочу, того пускаю в страну, кого не хочу — не пускаю. К примеру, если Международный союз конькобежцев допустит-таки россиян, то в коньках очень много топ-стартов проходят как раз в Нидерландах...

В этой связи хочется еще раз отметить действия международных теннисных организаций, где подобное поведение пресекается, что называется, на корню. История с Уимблдоном, который в 2022-м не пустил россиян, за что лишился рейтинговых очков и получил крупный штраф, весьма показательна — в 2023-м британцы пошли на попятную, и россияне на травяном «Большом шлеме» сыграли. Что же касается Нидерландов, то там российские теннисисты вообще играли в минувшем сезоне вообще без каких-либо ограничений.

И как играли! Даниил Медведев в 2023-м начал свое возрождение в феврале на турнире ATP 500 в Роттердаме, где обыграл в финале итальянца Янника Синнера, а в июне на травяном турнире WTA 250 в Хертогенбоше в чисто российском финале Екатерина Александрова обыграла Веронику Кудерметову. В связи с этим принципиальность властей Нидерландов по поводу участия россиян вполне логично можно поставить под сомнения. Так что велосипедным чиновникам явно надо действовать жестче — только тогда удастся справиться с дискриминацией по отношению к россиянам.