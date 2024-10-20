Крису Хою осталось не больше четырех лет.

Шестикратный олимпийский чемпион на велотреке Крис Хой рассказал, что у него рак в терминальной стадии. Спортсмену осталось несколько лет, но он продолжает оставаться активным.

Как он узнал о диагнозе

48-летний Хой сообщил о болезни в феврале — в соцсетях рассказал, что начал лечиться от рака. По словам шотландца, он обратился к врачу из-за болей в плече — после обследования там обнаружили опухоль. В разговоре с Sunday Times Крис признался — изначально он не придал значения дискомфорту и до посещения врача ожидал, что ему просто запретят тренировки на какое-то время из-за незначительной травмы.

Спустя два дня он прошел более детальный анализ — у него выявили рак предстательной железы с метастазами в тазу, бедре, позвоночнике, ребрах и плече. Врач сообщил о четвертой, неизлечимой стадии онкологии. С таким диагнозом Хой может прожить от двух до четырех лет — поддерживать состояние здоровья ему помогает специальное лечение, сдерживающее рак.

«И вот так я узнал, как умру. Как бы неестественно это ни казалось, это природа. Знаете, мы все родились и все умираем — это лишь часть процесса. Напоминаю себе, как мне повезло, что есть лекарство, которое я могу принимать для того, чтобы сдерживать болезнь как можно дольше. Я настроен позитивно. Это больше, чем Олимпиада. Это больше, чем что-либо еще. Речь идет о том, чтобы ценить жизнь и находить радость», — признал Крис.

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Хой несколько месяцев скрывал правду о своем диагнозе

Шотландец сразу поделился информацией о болезни в соцсетях, но утаил, что рак находится в терминальной стадии. Чтобы держать лечение в секрете и сохранить волосы, о чем его попросил девятилетний сын Каллум, перед сеансами химиотерапии он использовал охлаждение кожи головы, что, по словам Хоя, причиняло серьезную боль. Крис прошел шесть курсов, общая продолжительность которых составила 18 недель.

На втором курсе шотландец испытал сильную аллергическую реакцию. При этом он практически не пропускал тренировок на велосипеде — за время борьбы с раком не занимался лишь пять дней. «Большая часть моей борьбы с раком не была физической. Для меня она была в моей голове», — рассказал велосипедист.

Летом он комментировал велогонки на Олимпиаде в Париже, а накануне признания всей тяжести болезни опубликовал фото с чемпионата мира по велотреку в Копенгагене. «Возможно, в эти выходные вы увидите новости о моем здоровье, поэтому я просто хотел заверить вас всех, что чувствую себя сильным, переполненным любовью и поддержкой, оказанными моей семье и мне. Вперед!» — подписал публикацию Крис.

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Какие у него достижения

Хой — шестикратный олимпийский чемпион на велотреке. Первое золото он завоевал на Играх 2004 года, а в 2012-м взял две золотые медали в Лондоне — это была последняя Олимпиада в его карьере. 18 апреля 2013 года Крис завершил выступления, после чего несколько лет выступал в автоспорте. Хой участвовал в знаменитой гонке «24 часа Ле-Мана» в 2016 году и стал первым чемпионом летних Олимпийских игр в этом заезде.

В 2009 году Хой получил рыцарский орден от королевы Великобритании. На Играх в Пекине он завоевал три золотые медали в трековых дисциплинах. Он стал первым британским атлетом за сто лет, который смог взять на одной Олимпиаде три медали высшего достоинства.