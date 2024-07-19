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Прыжки в воду

Сегодня, 08:30

Прыгунья в воду Кансо: «10 м — это высота четырехэтажного дома, но с одного раза убиться не получится»

Алина Савинова
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Россиянка Елизавета Кансо ответила на вопрос о том, не страшно ли ей прыгать с вышки.

«Ну, если объяснять совсем для несведущих, 10 м — это хоть и высота четырехэтажного дома, с одного раза убиться не получится. Это не асфальт. Вода при любых падениях спасает. Зато, когда подходишь к краю, сверху открывается умопомрачительный вид, особенно на открытом воздухе. Мне такое прямо в кайф. Как и полные трибуны», — цитирует RT Кансо.

Спортсменка также отметила, что на тренировках может попрыгать с трамплина, но по-прежнему не любит его.

«В детстве у меня почему-то постоянно подкашивались ноги на этом снаряде», — добавила она.

20-летняя Кансо является чемпионкой Европы среди юниоров по прыжкам в воду (2019) и бронзовым призером юниорского чемпионата мира (2021).

Источник: RT
прыжки в воду
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Кансо рассказала, что случайно попала в прыжки в воду