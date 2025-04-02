Дмитрий Саутин объяснил получение нейтрального статуса от World Aquatics

Член президиума Федерации водных видов спорта России Дмитрий Саутин рассказал, зачем получил нейтральный статус Международной федерации плавания (World Aquatics).

«Нейтральный статус необходим, чтобы в качестве тренера выезжать с командой на зарубежные старты, — цитирует 51-летнего Саутина ТАСС. — Пока сложно сказать, какой старт для меня может быть первым, чемпионат Европы по прыжкам в воду пока под вопросом. Скорее всего, это будет чемпионат мира».

Саутин завершил профессиональную карьеру в 2014 году.

Чемпионат мира по водным видам спорта-2025 пройдет в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. Первоначально турнир должен был состояться в Казани, но в 2023 году приняли решение перенести его.

Российские спортсмены допускаются к соревнованиям World Aquatics исключительно в нейтральном статусе.