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Прыжки в воду

Сегодня, 06:33

Дружинин: «У нас деловые отношения с президентом World Aquatics»

Сергей Разин
корреспондент
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Президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин рассказал взаимоотношениях с Международной федерацией водных видов спорта (World Aquatics).

«Лично знаю и несколько раз встречался с президентом World Aquatics Хусейном Аль-Мусалламом, у нас выстроились деловые взаимоотношения. Могу сказать, что подвижки есть, наши спортсмены смогут выступать на некоторых соревнованиях. Мы очень хотим, чтобы были четко прописаны приемлемые условия, от которых мы будем отталкиваться», — приводит слова Дружинина Metaratings.ru.

Российские пловцы с марта 2022 года были отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой World Aquatics. Осенью 2023 года организация разрешила спортсменам из России принимать участие в турнирах в нейтральном статусе.

Источник: https://metaratings.ru/news/druzhinin-u-nas-delovye-otnosheniya-s-prezidentom-world-aquatics-367793/
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