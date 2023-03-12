0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прыжки в воду
Новости
FINA-2015
FINA-2017
Олимпиада
Главная
Прыжки в воду

Сегодня, 22:26

Дружинин заявил, что российские прыгуны в воду готовы выступить на Олимпиаде-2024

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин заявил, что Российские прыгуны в воду готовы принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Наши спортсмены всегда готовы к любым международным соревнованиям, в том числе к участию в Олимпийских играх. В этом году на два отборочных турнира к Олимпиаде — в Польше и Японии — мы не поедем, в следующем году будет Кубок мира по водным видам спорта в Катаре, надеюсь, что будет принято решение о нашем допуске и мы сможем отобраться там», — приводит слова Дружинина ТАСС.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.

25 января 2023 года исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.

Источник: https://tass.ru/sport/17245863
Олимпиада
0
Читайте также
Безумный матч поставил «Салават Юлаев» на край пропасти. Концерт, а не хоккей!
Виталий Дьяков: «Сейчас в России курьеры зарабатывают больше, чем футболисты второй лиги»
Немецкий политик назвал слова Кулебы оскорблением в адрес ФРГ
Американский стратегический бомбардировщик заметили вблизи Санкт-Петербурга
В Подольске задержали подозреваемого в убийстве мужчины в баре
Главу ЕК раскритиковали за слова о военных способностях РФ
Популярное видео
Преодоление: прыжки в воду
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
Провал «Салавата Юлаева»
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Саид Нурмагомедов — Мартинес: видеообзор боя UFC Fight Night 221
«Ванкувер» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Шальке» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Эспаньол»: чемпионат Испании, 25-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Аугсбург»: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Боруссия» М: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сибирь» завершила сезон
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Большунов — о допуске на международные старты: «Достоверной информации пока что нет. Загадывать нет смысла»
Вяльбе — об исполкоме МОК: «Ничего не ожидаю. То, что я хочу, они все равно не примут»
Матыцин назвал справедливым и важным решение о допуске российских фехтовальщиков
Власти Великобритании попросили спонсоров Олимпиады выступить против допуска россиян
Агент Вендела считает отличным решение оштрафовать «Волгу» на 500 тысяч за инцидент с бананом
Федерация фехтования Украины возмущена решением допустить до соревнований спортсменов из России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дружинин допустил участие китайских прыгунов в воду в следующем Кубке евразийских стран