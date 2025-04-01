Двукратный олимпийский чемпион Саутин получил нейтральный статус World Aquatics

Член президиума Федерации водных видов спорта России, двукратный олимпийский чемпион в прыжках в воду Дмитрий Саутин получил нейтральный статус Международной федерации плавания (World Aquatics), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Также нейтральный статус получил вице-президент Федерации водных видов спорта России Глеб Гальперин.

51-летний Саутин — пятикратный чемпион мира и 11-кратный чемпион Европы в прыжках в воду. Он введен в Международный зал славы плавания.