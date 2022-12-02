Федерация прыжков в воду России планирует запустить реалити-шоу

Федерация прыжков в воду России планирует запустить реалити-шоу с участием известных спортсменов.

«С федеральным телеканалом мы прорабатываем вопрос о запуске реалити-шоу, смысл которого в том, что в нем будут участвовать именитые спортсмены из других видов спорта и к каждому из них будет приставлен наставник — один из известных прыгунов в воду. На эту роль мы хотим пригласить Дмитрия Саутина, Елену Вайцеховскую, Глеба Гальперина, Илью Захарова, — цитирует ТАСС президента организации Станислава Дружинина. — Будет соревнование, чья команда сильнее, будут показывать разные прыжки, тренировки. Все увидят, как это происходит, участники будут преодолевать свой страх, и для зрителей это должна быть интересная история».

Ранее на российском телевидении уже было шоу с участие прыгунов в воду — шоу «Вышка», которое проходило в 2013 году.