Феоктистова заняла должность главного тренера сборной России по прыжкам в воду

Ольга Феоктистова сменит Светлану Моисееву на посту главного тренера сборной России по прыжкам в воду.

«Федерация выражает благодарность Светлане Моисеевой за многолетний труд на посту главного тренера сборной и вклад в развитие прыжков в воду в России», — сообщила пресс-служба Федерации водных видов спорта России.

Феоктистова — мастер спорта международного класса и заслуженный тренер России. Она работает в составе спортивной сборной команды России по прыжкам в воду с 2016 года. В качестве спортсменки Феоктистова участвовала в двух Олимпийских играх, а как тренер выступала на двух Олимпиадах. За время работы она подготовила Александра Бондаря, который стал бронзовым призером Игр в Токио, призером чемпионатов мира и неоднократным победителем чемпионатов Европы.