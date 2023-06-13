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Сегодня, 18:10

Глава РФПВ Дружинин оценил шансы сборной России отобраться на Олимпиаду-2024

Алина Савинова
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Президент Российской федерации прыжков в воду (РФПВ) Станислав Дружинин высказался о возможном попадании национальной команды России на Олимпийские игры в Париже.

«Возможно ли возвращение российских прыгунов в воду на Олимпиаду уже в 2024 году? Мы ориентируемся на Олимпийский комитет России, находимся с ними в плотном взаимодействии. Мы ждем их видения, хотим понять, какая позиция будет у нашего олимпийского комитета. На отборочные соревнования, которые проходят в этом году, мы не попадаем. В 2024-м, возможно, мы попадем на отбор на чемпионат мира в Катар и Доху. Это будет в феврале 2024 года, там мы еще можем отобраться на Олимпийские игры. Но делать прогнозов не хочется, это дело неблагодарное», — цитирует Дружинина Metaratings.ru.

28 марта 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным спортивным организациям допускать спортсменов из России и Белоруссии к участию в турнирах в нейтральном статусе.

Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Источник: https://metaratings.ru/news/glava-rfpv-druzhinin-vozmozhno-sbornaya-rossii-popadyot-na-otborochnye-sorevnovaniya-k-oi-2024-258459/
прыжки в воду
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