Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
FINA-2015
FINA-2017
Олимпиада
Главная
Прыжки в воду

Сегодня, 15:21

Глава Российской федерации прыжков в воду Дружинин заявил, что будет переизбираться на свой пост

Владислав Маслов
Корреспондент
Telegram Дзен

Глава Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин заявил, что будет переизбираться на новый срок.

Выборы главы федерации согласно должны состояться до февраля 2025 года.

«Планирую переизбираться. Конференция должна пройти в течение полугода после окончания Олимпийских игр, поэтому дату ее проведения еще не определили», — цитирует Дружинина ТАСС.

37-летний Дружинин занимает свой пост с 2021 года. Российские прыгуны в воду отказались получать нейтральный статус для отбора на Олимпийские игры в Париже, которые завершились в августе.

Источник: ТАСС

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Ларионов отказался отвечать на вопросы журналистов из зума
Американская пресса в восторге от гола Миранчука за «Атланту»
После стрельбы в Тутаеве задержали больше 20 человек и изъяли семь единиц оружия
Наркотики? Допинг? Налоги? ДТП? Украинского боксера Александра Усика арестовали в польском аэропорту. Что происходит
Влетевшего головой в борт хоккеиста Кузьмина отправили на лечение в Москву
В отношении бывшего заместителя губернатора Брянской области начали проверку
Сегодня
Вчера
Неделя