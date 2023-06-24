Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прыжки в воду
Новости
FINA-2015
FINA-2017
Олимпиада
Главная
Прыжки в воду

Сегодня, 20:41

Конаныхина и Тимошинина победили в синхронных прыжках в воду с вышки на чемпионате России

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Анна Конаныхина и Юлия Тимошинина в субботу заняли первое место на чемпионате России в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки.

Конаныхина и Тимошинина показали результат 290,46 балла. Второе место заняли Виктория Казанцева и Ульяна Манаенкова (281,34 балла), третьими стали Мария Бруенок и Евдокия Гайдай Турлова (268,50).

В синхронных прыжках с трехметрового трамплина победу одержали Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер, показавшие результат 415,98 балла. Второе место заняли Илья Молчанов и Егор Лапин (404,31), третье — Геннадий Фокин и Григорий Иванов (385,86).

В прыжках с метрового трамплина у женщин золотую медаль завоевала Кристина Ильиных (272,05). Второе место заняла Ульяна Клюева (265,80), третье — Елизавета Кузина (260,50).

Чемпионат России по прыжкам в воду проходит в Екатеринбурге.

прыжки в воду
0
Читайте также
Капитан «Ростова» Глебов обратился к жителям города по поводу политической ситуации в России
Женское несчастье. Россиянки неудачно сыграли в Берлине и Бирмингеме
Государственная измена: что известно о ситуации с ЧВК «Вагнер»
Губернатор Липецкой области сообщил о передвижении колонн техники ЧВК «Вагнер»
Политолог назвал военный мятеж попыткой разрушить единство России
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Преодоление: прыжки в воду
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Билялетдинов остается в «Ак Барсе»
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Федотов все-таки уедет в НХЛ?
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Вернулся из Канады за большой зарплатой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кузина назвала проблемой разную жесткость трамплинов в городах России