Кузина назвала проблемой разную жесткость трамплинов в городах России

Вице-чемпионка мира среди юниоров по прыжкам в воду Елизавета Кузина заявила, что разная жесткость досок в различных городах России является проблемой для спортсменов.

«Это реальная проблема, кстати. Например, на нашей постоянной базе «Озеро Круглое» доски достаточно жесткие. Когда их только поставили, очень трудно толкаться было. Только привыкла к этому, как мы уехали в Саратов на кубок Евразийских стран. А там очень мягкие доски, которые приходилось максимально сильно продавливать, чтобы хорошо оттолкнуться. Я запаниковала даже. Но потом обратила внимание на то, что не только у меня не получается, но и у нашего сильного трамплиниста Никиты Шлейхера. На второй день мы к этим доскам уже более или менее приспособились», — цитирует спортсменку RT.

Ранее Кузина рассказала, откуда она находит мотивацию для продолжения карьеры.