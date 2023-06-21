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Прыжки в воду

Сегодня, 14:12

Кузина: «У меня есть цель, которая не зависит от количества соревнований в текущем сезоне»

Алина Савинова
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Вице-чемпионка мира среди юниоров по прыжкам в воду Елизавета Кузина ответила на вопрос, откуда она находит мотивацию для продолжения карьеры.

«Мне нравится прыгать, нравится тренироваться, у меня есть цель, которая не зависит от количества соревнований в текущем сезоне. И я к этой цели движусь», — цитирует RT слова Кузиной.

Международная федерация плавания (FINA) в марте 2022 года отстранила российских спортсменов от участия в турнирах под эгидой организации. 28 марта 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допускать к международным соревнованиям атлетов из России и Белоруссии, не поддерживающих СВО, в нейтральном статусе.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1164712-kuzina-tramplin-celi-uroven
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