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Прыжки в воду

Сегодня, 16:13

Кузнецов заявил, что уровень внутренних соревнований по прыжкам в воду возрос в разы

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Серебряный призер олимпийских игр и чемпион мира по прыжкам в воду Евгений Кузнецов поделился мнением об уровне внутрироссийских соревнований.

«С приходом нового руководства в федерацию уровень внутренних соревнований возрос в разы. СМИ начали уделять огромное количество внимания нашему виду спорта. Узнаваемость сильно увеличилась. Это суперпозитивные моменты, если дальше федерация будет идти в том же направлении, то мы будем в одном ряду с массовыми видами спорта. У нас маленький вид спорта — ограниченное количество людей им занимается, ограниченное количество прыжковых бассейнов, это очень дорогостоящие объекты. Но в дальнейшем, если на нас обратят должное внимание, то бассейнов для прыжков в воду будет больше и в наш вид спорта придет больше людей. Новые бассейны открывают, но их не открывают каждый месяц как, к примеру, залы для борьбы, где можно прийти и сразу начать заниматься. Федерация прилагает все усилия, ездит по регионам всей страны и договариваются. Они пытаются получить какое-то совместное финансирование, региональное или даже федеральное. Поэтому думаю, что в дальнейшем будет все замечательно», — приводит слова Кузнецова Metaratings.ru.

Президентом Российской федерации прыжков в воду является Станислав Дружинин. Он был выбран на этот пост в декабре 2021 года. Предыдущий президент Алексей Власенко был арестован в марте 2021 года в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Источник: https://metaratings.ru/news/evgenii-kuznecov-s-prikhodom-novogo-rukovodstva-uroven-vnutrennikh-sorevnovanii-po-pryzhkam-v-vodu-vozros-v-razy-259480/
прыжки в воду
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