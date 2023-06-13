Моисеева надеется, что сборная России по прыжкам в воду выступит на Олимпийских играх-2024

Главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева надеется, что российские спортсмены будут допущены к участию в Олимпиаде-2024.

«Если говорить о сборной, существует надежда внутри команды, что мы поедем на Олимпийские игры? Пока существует. Во всяком случае мы, тренеры, всеми силами стараемся эту надежду поддерживать. Это единственный и очень сильный мотивирующий момент, даже если вероятность составляет минимальный процент», — цитирует Моисееву RT.

28 марта 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным спортивным организациям допускать атлетов из России и Белоруссии к участию в турнирах в нейтральном статусе.

Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.