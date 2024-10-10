Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
FINA-2015
FINA-2017
Олимпиада
Главная
Прыжки в воду

Сегодня, 10:04

Олимпийская чемпионка Пахалина считает, что Москва лучше Нью-Йорка

Руслан Минаев
Юлия Пахалина
Юлия Пахалина.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Telegram Дзен

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду Юлия Пахалина сравнила Москву и Нью-Йорк. Спортсменка больше 20 лет живет в США.

«Когда у меня дочь спрашивает, как в Москве по сравнению с Нью-Йорком, то я говорю, что это небо и земля: все чисто, убрано. А сейчас, может, еще лучше стало. Естественно, везде есть свои плюсы и минусы, но по первым впечатлениям могу сказать, что Москва — красавица. Она мне такой всегда виделась, она мне даже во снах снится», — цитирует Пахалину ТАСС.

Владимир Акимов и&nbsp;Юлия Пахалина. Акимов и Пахалина — в Зале славы мирового плавания. В США подняли флаги РФ и СССР в честь чемпионов

47-летняя Пахалина является олимпийской чемпионкой Сиднея-2000 в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина. На ее счету также 3 серебра Олимпийских игр и 1 бронза. Кроме того, Пахалина 3 раза становилась чемпионкой мира и 8 раз — чемпионкой Европы.

Источник: ТАСС
прыжки в воду

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Миллер допустил новый шоковый рост цен на газ в Европе и перебои в поставках
Головин раскрыл, зачем прилетел из Монако. Что происходит в сборной России
Защитник «МЮ» Мазрауи перенес операцию из-за проблем с сердцем
World Aquatics может разрешить нейтральным пловцам участвовать в эстафетах
Суд в Москве в закрытом режиме рассмотрел иск по делу Ларисы Долиной
Ураган «Милтон» обрушился на Флориду и расколол политиков США. Что пишут СМИ
Сегодня
Вчера
Неделя