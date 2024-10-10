Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
FINA-2015
FINA-2017
Олимпиада
Главная
Прыжки в воду

Сегодня, 13:03

Олимпийская чемпионка Пахалина заявила о желании переехать в Россию из США

Юлия Пахалина и Александр Доброскок
Юлия Пахалина и Александр Доброскок.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Telegram Дзен

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду Юлия Пахалина рассказала, что хотела бы вернуться в Россию из США, если ей предложат хорошие условия для работы.

«Я бы с удовольствием стала тренировать, но в Америке надо подстраиваться под определенные условия, — цитирует Пахалину ТАСС. — Есть возможность тренировать в школе, но это начинающий уровень. Если бы в России предложили нормальную зарплату, то я с удовольствием переехала бы в Москву — обожаю этот город. Я бы с удовольствием уехала».

Владимир Акимов и&nbsp;Юлия Пахалина. Акимов и Пахалина — в Зале славы мирового плавания. В США подняли флаги РФ и СССР в честь чемпионов

Ранее спортсменка сравнила Москву и Нью-Йорк.

47-летняя Пахалина является олимпийской чемпионкой Сиднея-2000 в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина. На ее счету также 3 серебра Олимпийских игр и 1 бронза. Кроме того, Пахалина 3 раза становилась чемпионкой мира и 8 раз — чемпионкой Европы.

Источник: ТАСС

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Ураган «Милтон» обрушился на Флориду и расколол политиков США. Что пишут СМИ
Миллер допустил новый шоковый рост цен на газ в Европе и перебои в поставках
Пловец Евгений Рылов заявил, что хочет выступать под флагом России
Суд в Москве в закрытом режиме рассмотрел иск по делу Ларисы Долиной
Головин раскрыл, зачем прилетел из Монако. Что происходит в сборной России
World Aquatics может разрешить нейтральным пловцам участвовать в эстафетах
Сегодня
Вчера
Неделя