Захаров — о решении World Aquatics: «Наконец-то лед тронулся, и появились надежды на международные старты»

Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров оценил решение World Aquatics допустить ряд российских прыгунов до международных соревнований.

«Конечно, новость очень приятная. Наконец-то дождались, что лед тронулся, все сошлось с места и появились надежды, что наши ребята снова примут участие в международных турнирах. Это очень важно. Пока раньше времени не радуемся, будем надеяться, что действительно все так и будет», — цитирует Захарова «РБ Спорт».

Ранее Международная федерация водных видов спорта предоставила нейтральный статус 50 российским пловцам, прыгунам в воду и тренерам.