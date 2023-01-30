Олимпийский призер по прыжкам в воду Виктор Минибаев завершил карьеру

Главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева сообщила, что бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Виктор Минибаев завершил профессиональную карьеру.

«Сегодня во время церемонии открытия соревнований на Кубке России мы с почестями проводили [из профессионального спорта] Виктора Минибаева, — цитирует ТАСС Моисееву. — Сказались проблемы со здоровьем, кроме того, в таком возрасте уже сложно прыгать с вышки. Его решение мы уважаем».

31-летний Минибаев — бронзовый призер Олимпийских игр в Токио, пятикратный призер чемпионатов мира, многократный победитель и призер чемпионатов Европы.