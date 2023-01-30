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Сегодня, 17:29

Олимпийский призер по прыжкам в воду Виктор Минибаев завершил карьеру

Мария Гусева
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Главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева сообщила, что бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Виктор Минибаев завершил профессиональную карьеру.

«Сегодня во время церемонии открытия соревнований на Кубке России мы с почестями проводили [из профессионального спорта] Виктора Минибаева, — цитирует ТАСС Моисееву. — Сказались проблемы со здоровьем, кроме того, в таком возрасте уже сложно прыгать с вышки. Его решение мы уважаем».

31-летний Минибаев — бронзовый призер Олимпийских игр в Токио, пятикратный призер чемпионатов мира, многократный победитель и призер чемпионатов Европы.

Источник: ТАСС
Виктор Минибаев
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