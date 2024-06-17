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Прыжки в воду

Сегодня, 20:22

Прыгун в воду Терновой: «Подать сам на нейтральный статус не могу, хотя выступать на Олимпиаде хотелось бы»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Прыгун в воду Руслан Терновой после победы на Играх БРИКС ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о нейтральном статусе. Ранее он заявлял, что ему обидно из-за пропуска Олимпиады.

— Ты говорил, что «поставили такие условия, что все решили отказаться». Почему на тебя влияет мнение других?

— К сожалению, такие обстоятельства. Мы ничего не можем сделать.

— Ты не можешь сам захотеть и подать заявку?

— К сожалению, как оказывается, нет. Как показывает практика.

— А хотелось бы?

— Ну, выступить хотелось бы. Но не получается.

Соперников у пары Тимошинина/Терновой в прыжках с 10-метровой вышки не было.

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